نصائح لتحسين شهية ابنك المراهق

يمكنك مساعدة ابنك المراهق في علاج الأسباب المحتملة لفقدان الشهية.. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك إتباعها، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.





التواصل: اعرف مخاوف ابنك المراهق وتحدث معه سوف يمنحهم الدافع لمشاركة مشاكلهم معك، إذا كان ابنك المراهق لا يزال لا يشاركك مشاكله، فلا تتردد في الذهاب إلى طبيب أو طبيب نفسي، حتى يتحسن النظام الغذائي للمراهق.





التغييرات الغذائية: يمكنك أيضًا تجربة بعض التغييرات الغذائية أثناء التخطيط لخطة الوجبات، قسّمي ثلاث وجبات كبيرة إلى خمس إلى ست وجبات صغيرة مع وجبات خفيفة، يمكنك التفكير في تقديم خيارات غنية بالسعرات الحرارية والمغذيات مثل عصائر الفاكهة الطازجة ومشروبات البروتين والعصيدة أو الفطائر متعددة الحبوب.

ابتعدي عن الأطعمة والمشروبات السريعة مثل الصودا والأطعمة المصنعة عالية السكر وعالية الدهون مثل رقائق البطاطس وما إلى ذلك، أيضًا ، تناولوا الطعام معًا لتوفير جو إيجابي لابنك المراهق.

التمارين الرياضية: يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة في تحفيز الشهية، فهي تساعد على حرق السعرات الحرارية، وهي عملية فسيولوجية لتطوير الجوع، كما أنها تفرز الإندورفين ، وهو هرمون للشعور بالرضا قد يساعد في تحفيز الجوع.

من الفوائد الإضافية للتمارين أنه يمكن أن يساعد في التعامل مع الاكتئاب، لذلك ، شجعي ابنك المراهق على ممارسة الرياضة المفضلة له في الهواء الطلق مثل كرة السلة وكرة الريشة والتنس أو السباحة.

التثقيف بشأن الوزن الصحي: تحدثي مع المراهق عن المضاعفات المحتملة التي قد تنشأ بسبب ضعف الشهية، والوصول إلى الوزن الصحي المرغوب.



الوعي بالمخاطر الصحية: قد يستخدم بعض المراهقين أيضًا منتجات مثل المسهلات ومدرات البول وحبوب الحمية لفقدان الوزن وكبح الشهية.

يمكن أن تسبب هذه المنتجات فقدان الشهية بينما تؤدي أيضًا إلى آثار ضارة ومخاطر صحية، لذلك يجب توعية المراهقين بهذه المخاطر وآثارها السلبية.



يمكن أن يساعد التدخل الأبوي ، جنبًا إلى جنب مع المساعدة الطبية ، في التشخيص والعلاج في الوقت المناسب للسبب الأساسي لفقدان الشهية.