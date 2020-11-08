الصين: تسجيل 28 إصابة وافدة من الخارج بـ كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 28 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86212 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.





وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 9 حالات في شانشي و7 في شنجهاي و4 في هوبي وحالتين في كل من تشجيانغ وقوانغدونغ وسيتشوان وحالة واحدة في كل من شنشي وفوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3571 حالة غادر منها 3224 حالة المستشفيات بعد شفائهم.





وأضافت أن 37 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81168 شخصا، مشيرة إلى أن 16618 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 924 شخصا الملاحظة الطبية أمس.





وتابعت أنه جرى أمس تسجيل 36 حالة جديدة بدون أعراض، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 824 حالة.



