أمين الفتوى يوضح حكم أرباح تيك توك وفيسبوك من البث المباشر وصناعة المحتوى

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حكم الأرباح التي يحققها صناع المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك وفيسبوك، يتوقف على طبيعة المحتوى الذي يقدمونه ومدى نفعه للناس والتزامه بالضوابط الشرعية.

وأضاف الدكتور علي فخر، خلال تصريح له، أن تقديم محتوى هادف ونافع للناس لا مانع منه شرعًا، وبالتالي لا حرج في الأرباح الناتجة عنه، ما دام المحتوى مشروعًا.

وأشار أمين الفتوى إلى أن نشر المحتوى الهابط أو التافه بهدف جمع الإعجابات وتحقيق الأرباح، خاصة إذا تضمن فضائح أو إساءة إلى كرامة الإنسان وسمعته، أمر غير جائز، مؤكدًا أن المال الناتج عن هذا النوع من المحتوى يكون ملوثًا بسبب اكتسابه من طريق غير مشروع.

نشر الفضائح من أجل المال

وانتقد اللجوء إلى نشر الفضائح وإهانة النفس والكرامة من أجل الحصول على المال، موضحًا أن هذه الممارسات لا تسيء إلى صاحبها فحسب، بل قد تمتد إساءتها إلى سمعة بلده والمجتمع الذي ينتمي إليه.

وأكد أن تقديم محتوى جيد وهادف يسهم في نفع الناس هو الطريق المشروع لتحقيق الأرباح عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يجعل الكسب حلالًا ومباركًا.