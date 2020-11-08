وفاة موظف بإحدى لجان الانتخابات بميت غمر بمحافظة الدقهلية

لفظ موظف بأحد اللجان الانتخابية بدائرة ميت غمر بالدقهلية ، اليوم، أنفاسه الأخيرة أثناء مشاركته في عمليات الإشراف.





تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية ،يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة موظف من العاملين في الإشراف على العملية الانتخابية باللجنة رقم 148 بمدرسة بهاء الدين الابتدائية بميت غمر.





وانتقل اللواء سيد سلطان، نائب مدير الأمن وضباط المباحث الى مكان الواقعة وتبين وفاة محمد السعيد عبدالقادر موظف من العاملين باللجنة.





وبسؤال قاضى اللجنة وشهود العيان أكدوا أن الموظف كان يعمل في متابعة عملية التصويت داخل اللجنة وفجأة سقط على الأرض وبطلب الإسعاف تبين وفاته بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.



