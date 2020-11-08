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محافظات

وفاة موظف بإحدى لجان الانتخابات بميت غمر بمحافظة الدقهلية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
لفظ موظف بأحد اللجان الانتخابية بدائرة ميت غمر بالدقهلية، اليوم، أنفاسه الأخيرة أثناء مشاركته في عمليات الإشراف.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية ،يفيد  بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة موظف من العاملين في الإشراف على العملية الانتخابية باللجنة رقم 148 بمدرسة بهاء الدين الابتدائية بميت غمر.

وانتقل اللواء سيد سلطان، نائب مدير الأمن وضباط المباحث الى مكان الواقعة وتبين وفاة محمد السعيد عبدالقادر موظف  من العاملين باللجنة.

وبسؤال قاضى اللجنة وشهود العيان أكدوا أن الموظف كان يعمل في متابعة عملية التصويت داخل اللجنة وفجأة سقط على الأرض وبطلب الإسعاف تبين وفاته بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

 وحرر قاضى اللجنة مذكرة بالواقعة لعرضها على اللجنة العامة للانتخابات واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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