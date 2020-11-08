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رياضة

25 لاعبًا في القائمة المبدئية لـ الأهلي في الموسم الجديد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
لاعبي الأهلي
لاعبي الأهلي
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عبد الحكيم أبو علم
عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني شهدت وضع خطوط عريضة لقائمة الفريق في الموسم الجديد. 

وتم الإتفاق على قيد 25 لاعبًا هم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف والمغربي بدر بانون وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي افشه ووليد سليمان وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وجونيور اجايي ومحمد شريف وناصر ماهر ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام، فيما تم تأجيل موقف احمد الشيخ وصالح جمعة واليو بادجي وتم الاستقرار على رحيل جيرالدو بشكل نهائي.  

وتم الاتفاق على الانتظار لإعارة هؤلاء اللاعبين وإمكانية التعاقد مع حارس مرمى جديد بهدف قيده على أن يخرج مصطفى شوبير أو علي لطفي للإعارة بجانب رحيل عمار حمدي ومحمد عبدالمنعم وأحمد ياسر ريان وباسم علي ومحمود الجزار للإعارة.

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