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فن

بحضور عائلته.. تكريم اسم الفنان الراحل فريد شوقي في مهرجان الإسكندرية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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شيري نبيل - أحمد إبراهيم - محمد نحلة
بدأت ندوة تكريم اسم الفنان الراحل فريد شوقي، بحضور الأمير أباظة، رئيس المهرجان، والفنانة رانيا فريد شوقي، وشقيقتها المخرجة عبير شوقي، وقرينته السيدة سهير ترك، وسيدير اللقاء الكاتب الصحفي سمير شحاتة.

وشهدت الندوة حضور عدد من الفنانين أبرزهم الهام شاهين وعزت العلايلي والمذيعة بوسي شلبي.

ويكرّم مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط عددًا من المبدعين منهم صلاح عبد الله، وإيناس الدغيدي ومحسن أحمد ورغدة، وذلك في الدورة السادسة والثلاثين والتي تحمل اسم عزت العلايلي.

وقرّرت إدارة المهرجان إلغاء حفل افتتاح الدورة الجديدة نظرًا للظروف الجوية التي تمر بها محافظة الإسكندرية متمثلة في الأمطار الغزيرة.

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