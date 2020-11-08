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نتمنى التوفيق.. أول تعليق من سامح شكري على فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية.. شاهد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:32 م
سامح شكري ونظيره
سامح شكري ونظيره الفرنسي
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نورهان رأفت
أكد وزير الخارجية سامح شكري، تعليقا على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات قوية، منذ عقود طويلة، وهي شريك استراتيجي لمصر، مشيرا إلى أن هذه العلاقات لا شك ستستمر في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن.


وقال سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأحد، مع نظيره الفرنسي عقب مباحثاتهما بالقاهرة، إن العلاقة بين مصر وأمريكا تستهدف مواجهة التحديات، وستحرص مصر على استمرار علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق النمو الاقتصادي المصري، وتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط.


وأضاف: "نتمنى التوفيق للإدارة الأمريكية الجديدة، ونحرص على أن تكون شريكا فاعلا للتعامل مع جميع التحديات التي تواجه المنطقة".


وأوضح "شكري" أن الاجتماع مع الوزير الفرنسي تناول الحديث عن توترات شرق المتوسط، في دولة ليبيا، ووفقا لقواعد القانون الدولي، وكذلك سوريا واليمن والعراق.


وأكد حرص مصر على إدانة جميع الأعمال الإرهابية، والانفصال التام بين الأعمال الإرهابية والإسلام، وأنها تستهدف تحقيق مكاسب سياسية وليست لها علاقة بالأديان.

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