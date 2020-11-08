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ديني

جامعة الأزهر تنعى طالبة لقيت مصرعها في حادث قطار وتوفر سيارة إسعاف لنقلها

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:30 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
تقدمت جامعة الأزهر بأسيوط برئاسة الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والمحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط، وعمداء كليات الفرع، بخالص العزاء والمواساة، لأسرة الطالبة مى السيد عبدالعال، الطالبة بكلية التربية بنات، التى لبت نداء ربها اليوم إثر حادث قطار بمحطة أسيوط.

و قام الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بتوجيه وفد من فرع الجامعة لمستشفى الشاملة بأسيوط،  لإنهاء إجراءات إخراج الجثمان، كما تم توفير سيارة إسعاف لنقل الطالبة الدفن بمسقط رأسها.

ودعت الجامعة، الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهلها وزملاءها ومحبيها الصبر والسلوان.

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