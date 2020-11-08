محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة نطيره نادي مانشستر سيتي، في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وجاء تشكيل ليفربول كالآتي





في حراسة المرمى : أليسون بيكر





خط الدفاع : ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون





خط الوسط : فينالدوم - جوردان هندرسون -جوتا





خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو





وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد



