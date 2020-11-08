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رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة نطيره نادي مانشستر سيتي، في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي 

في حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط : فينالدوم - جوردان هندرسون -جوتا

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو

وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 16 نقطة، فيما يحتل السيتيزين المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة

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