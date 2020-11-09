ميدو جابر: مؤمن زكريا أكثر لاعب وقف بجواري في فترة عدم مشاركتي مع الأهلي رغم التنافس بيننا

تحدث ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة حاليًا والأهلي سابقًا، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.





وقال ميدو جابر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا أكثر لاعب وقف بجواري في فترة عدم مشاركتي مع الأهلي رغم التنافس بيننا".





وأوضح: "رغم أنني أنافسه في نفس المركز ولكن دائمًا ما كان يتحدث معي ويشيد بقدراتي ويصبرني من أجل مواصلة الاجتهاد للمشاركة في تشكيل الأهلي".





وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم".



