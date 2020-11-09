ارتداء الكمامة أهم من التطعيم.. شاهد رسالة مهمة من هانى الناظر للمواطنين بسبب كورونا

وجه الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، رسالة هامة للمواطنين قائلا : " ياريت كل مواطن يلتزم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، موضحًا أن ارتداء الكمامة و التباعد وغسيل اليد يقى من الإصابة بفيروس كورونا".





وأضاف هانى الناظر ، خلال حواره على قناة دي إم سي، أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أن مصر لم تدخل فى موجة ثانية لفيروس كورونا حتى الآن، و أن عامل الجو له تأثير على انتشار فيروس كورونا، ولكن على الجميع ارتداء الكمامة، فهى خط الدفاع الأول للوقاية من الوباء، مؤكدا أنها أهم من التطعيم ومن أى شيء.





وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولذلك نأكد للمرة المليون على ارتداء الكمامة و التباعد و غسيل اليد باستمرار و أن الجميع عليه أن يلتزم بقواعد النظافة العامة مثل غسل اليدين، وعدم الأكل فى الشارع، وتناول المشروبات فى الشارع، و أيضًا كل مواطن عليه ألا يصافح غيره لعدم انتقال فيروس كورونا.





وتابع: ظهور فيروس كورونا في مصر أوائل شهر مارس الماضي في نهاية فصل الشتاء، التزم الجميع بالاجراءات الاحترازية إلى حد ما وفي نفس الوقت مع دخول فصل الصيف واشتداد الحرارة في يوليو واغسطس بدا نشاط الفيروس يقل والحالات قلت كثيرا جدا واصبح تحت السيطرة.





وأوضح استشاري الأمراض الجلدية أنه الآن الوضع مختلف، حيث مع دخول فصل الشتاء والحالات بدأت تزداد لان الحرارة بدأت تقل والفيروس بدأ ينشط بالاضافة لحالة الاستهتار واللامبالاة والتهاون الغريبة وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.





وتابع أنه مع استمرار التهاون بـ الإجراءات الإحترازية في الشتاء فإن الوضع غير المرة السابقة تماما وقد يتضاعف عدد الاصابات بشكل اكبر بكثير، وتكون النتيجة موجة ثانية لكورونا شرسة وقاسية.