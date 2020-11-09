AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ارتداء الكمامة أهم من التطعيم.. شاهد رسالة مهمة من هانى الناظر للمواطنين بسبب كورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:12 ص
الكمامة
الكمامة
Advertisements
البهي عمرو
وجه الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، رسالة هامة للمواطنين قائلا : " ياريت كل مواطن يلتزم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، موضحًا أن ارتداء الكمامة و التباعد وغسيل اليد يقى من الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف هانى الناظر ، خلال حواره على قناة دي إم سي، أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أن مصر لم تدخل فى موجة ثانية لفيروس كورونا حتى الآن، و أن عامل الجو له تأثير على انتشار فيروس كورونا، ولكن على الجميع ارتداء الكمامة، فهى خط الدفاع الأول للوقاية من الوباء، مؤكدا أنها أهم من التطعيم ومن أى شيء. 

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولذلك نأكد للمرة المليون على ارتداء الكمامة و التباعد و غسيل اليد باستمرار وأن الجميع عليه أن يلتزم بقواعد النظافة العامة مثل غسل اليدين، وعدم الأكل فى الشارع، وتناول المشروبات فى الشارع، و أيضًا كل مواطن عليه ألا يصافح غيره لعدم انتقال فيروس كورونا.

وتابع: ظهور فيروس كورونا في مصر أوائل شهر مارس الماضي في نهاية فصل الشتاء، التزم الجميع بالاجراءات الاحترازية إلى حد ما وفي نفس الوقت مع دخول فصل الصيف واشتداد الحرارة في يوليو واغسطس بدا نشاط الفيروس يقل والحالات قلت كثيرا جدا واصبح تحت السيطرة.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية أنه الآن الوضع مختلف، حيث مع دخول فصل الشتاء والحالات بدأت تزداد لان الحرارة بدأت تقل والفيروس  بدأ ينشط بالاضافة لحالة الاستهتار واللامبالاة والتهاون الغريبة وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وتابع أنه مع استمرار التهاون بـ الإجراءات الإحترازية في الشتاء فإن الوضع غير المرة السابقة تماما وقد يتضاعف عدد الاصابات بشكل اكبر بكثير، وتكون النتيجة موجة ثانية لكورونا شرسة وقاسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الناظر: ما زلنا في نهاية الموجة الأولى لـ كورونا وأتمنى الانتهاء منها.. فيديو

موجة كورونا الثانية أشد من الأولى.. هاني الناظر يحذر من عدم الالتزام بارتداء الكمامة

6 أسابيع حاسمة.. هاني الناظر يعلن روشتة مواجهة فيروس كورونا في الشتاء

هاني الناظر يحذر من موجة أشد لـ فيروس كورونا

هاني الناظر يوضح سبب تزايد أعداد المصابين بكورونا في أوروبا

موجة كورونا الثانية أكثر قسوة.. هاني الناظر يحذر ويقدم نصائح وقائية هامة

ترشيحاتنا

بعد انهيار السد.. مياه السيول تقتحم المنازل بمنطقة الكيلو 4 بمطروح

ترامب يتوعد مجددا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

صندوق الاسكان يكشف موعد تسليم وحدات الإعلان الـ 10

للمرة الثانية في التاريخ.. ترامب قد يتنحى من أجل الحصول على عفو رئاسي

بإطلالة مميزة.. كنزي عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور

من بينها عناصر من الإخوان وحماس.. الشرطة النمساوية تشن حملات مداهمة كبيرة على جماعات إرهابية

AdvertisementS

بعد إعلان القائمة النهائية .. قرار جديد من حسام البدري فى معسكر منتخب مصر

ننشر خريطة النواب داخل 13 محافظة بعد انتهاء انتخابات المرحلة الثانية

الجرام يصل لـ 971 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

ترامب يتوعد مجددا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والقاهرة تسجل 16 درجة

حقيقة تعطيل الدراسة اليوم بالمحافظات لسوء الأحوال الجوية

أجواء الطقس غير مستقرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق

انقطاع المياه عن 8 مناطق رئيسية في القاهرة اليوم

فرح ورسالة غامضة.. التفاصيل الكاملة لاختفاء 5 أشقاء بشبرا الخيمة

أخبار التوك شو.. وزيرة الصحة: 65% من إصابات كورونا لناس قاعدة فى البيوت.. مرتضي منصور يتراجع بشكل كبير في انتخابات النواب .. ووزير الشباب يحسم الجدل حول ملعب مباراة نهائي إفريقيا

مين أحلي؟.. فساتين زفاف المشاهير في 2020 بين البساطة و الفخامة

بدءا من 15 نوفمبر.. تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية رسميا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور

مين أحلي؟.. فساتين زفاف المشاهير في 2020 بين البساطة و الفخامة

عرض حياته للخطر من أجل فيديو.. مغامر يحمل سمكة سامة مميتة بيديه.. شاهد