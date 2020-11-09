أبو الغيط يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، متمنيًا له ولنائبته كامالا هاريس ولإدارته المقبلة كل التوفيق والنجاح وخاصة في ظل هذه الظروف المليئة بالتحديات.

وعبر أبو الغيط - في رسالة التهنئة التي وجهها لـ"بايدن" - عن تقديره للعلاقة المهمة ومتعددة الجوانب التي تربط بين الجامعة العربية والولايات المتحدة، وتطلعه للعمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة في سبيل تعزيز المصالح المشتركة للجانبين في المنطقة ودفع أجندة السلام والاستقرار والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط.



