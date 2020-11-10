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سيارات

أيقونة الفخامة.. هيونداي تطرح سوناتا ان لاين hyundai sonata n line موديل 2021.. صور

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:02 ص
هيونداي سوناتا ان
هيونداي سوناتا ان لاين hyundai sonata n line
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اشرف عطية
أعلنت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية عن هيونداي سوناتا ان لاين hyundai sonata n line الجديدة كليا موديل 2021 والتي تأتي في فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم وذلك أول مرة على الإطلاق. 


ويأتي محرك هيونداي سوناتا ان لاين hyundai sonata n line الجديدة كليا موديل 2021 سمارت ستريم 2500 سي سي رباعي الأسطوانات، وبسعة 290 حصانًا و عزم دوران 311 .

هيونداي سوناتا ان لاين hyundai sonata n line الجديدة كليا موديل 2021 بها فتيس دبل كلتش (N DCT) رطب 8 سرعات للعملاء الذين يستمتعون بالقيادة . 

ويأتي التصميم الخارجي المنخفض والواسع لسيارة هيونداي سوناتا ان لاين hyundai sonata n line الجديدة كليا موديل 2021 معتمدا على هوية التصميم الرياضي الحسي من هيونداي، وذلك من خلال شبكة Parametric Jewel Pattern Grille والواجهة الأمامية الجريئة، وفتحات الهواء العريضة، وشعار إن لاين، مع وضع ستائر هوائية على شكل سهم على الواجهة السفلية لتدعم الأداء الديناميكي الهوائي وتبريد المحرك مع إعطاء السيارة الجديدة الطابع الرياضي.

وتندمج خلفية هيونداي سوناتا ان لاين hyundai sonata n line الجديدة كليا موديل 2021 مع التصميم العام بشكل منحوت بدقة، ومصمم لتعزيز الأداء الديناميكي الهوائي والتعبير بشكل أكبر عن الجمالية للسيارات المنخفضة والعريضة في نفس الوقت وذلك من خلال الخطوط الأفقية. ويتعزز شكل سوناتا 2021 بكل من الجناح المدمج باللون الأسود اللامع، وعادم الكروم المزدوج، وأسفل الجهة السفلية ليضيف إلى تصميم السيارة المزيد من الشهور بالقوة لتعكس أدائها المميز.


وقام المهندسون بإضافة العديد من التحسينات الميكانيكية على هيكل هيونداي سوناتا ان لاين hyundai sonata n line الجديدة كليا موديل 2021 لزيادة الصلابة للحصول على أداء قوي، ويعود نظام التعليق الفريد لها للبطانات الأكثر صلابة، ومعدلات النوابض المرتفعة، وصمامات الصدمات المنقحة، وقضبان التأرجح الأكبر في الأمام والخلف. بحيث تسهم كل هذه العوامل في كل من تيسير التنقل اليومي وتضفي الإثارة والحماس أثناء القيادة على الطريق المفتوح، فقد أولت سوناتا 2021 أولوية للراحة العائلية ولمتعة القيادة.

ويدعم أداء هيونداي سوناتا ان لاين hyundai sonata n line الجديدة كليا موديل 2021 بمجموعة من تقنيات مساعدة السائق القياسية والسلامة، بما في ذلك مساعد تجنب الاصطدام الأمامي، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد متابعة المسار، ونظام التحكم الذكي المتقدم في التطواف مع التوقف والانطلاق. ويتوفر أيضًا نظام المساعدة على القيادة على الطريق السريع، ومساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، ومساعد تجنب الاصطدام في المواقف العكسية.

وتم تجهيز هيونداي سوناتا ان لاين hyundai sonata n line الجديدة كليا موديل 2021 بالعديد من الخصائص المتطورة مثل مقابض أبواب خارجية بمستشعرات تعمل باللمس، وبخاصية التشغيل عن بُعد، وإمكانية الشحن اللاسلكي للأجهزة، وصوت Bose  المتميز مع 12 مكبر صوت، ومفتاح هيونداي الرقمي .


هيونداي سوناتا ان لاين hyundai sonata n line الجديدة كليا موديل 2021 مزودة بشاشة عرض صوت وملاحة من الطراز الأول. وتحتوي على شاشة عريضة تعمل باللمس وتمتاز بالدقة العالية، والقابلية للتخصيص مقاس 10.25 بوصة مع شاشات مقسمة ولغة مبسطة. بالإضافة إلى نظام التعرف على الكلام الذي يعتمد على نظام “السحابة” المدعوم من Blue Link® ، في حين تأتي شاشة المراقبة بمقاس 12.3 بوصة كاملة.
أيقونة الفخامة.. هيونداي تطرح سوناتا ان لاين hyundai sonata n line موديل 2021.. صور
أيقونة الفخامة.. هيونداي تطرح سوناتا ان لاين hyundai sonata n line موديل 2021.. صور
أيقونة الفخامة.. هيونداي تطرح سوناتا ان لاين hyundai sonata n line موديل 2021.. صور
أيقونة الفخامة.. هيونداي تطرح سوناتا ان لاين hyundai sonata n line موديل 2021.. صور
أيقونة الفخامة.. هيونداي تطرح سوناتا ان لاين hyundai sonata n line موديل 2021.. صور

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