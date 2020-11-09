AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وديا .. بنى سويف يفوز على لاڤيينا 2-1

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:42 م
صدى البلد
Advertisements
كتب: رباب الهوارى
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف الرياضي الفوز على فريق لاڤيينا بنتيجة 1/2 في اللقاء الذي أقيم بملعب منتجع الأسيوطى سبورت استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

سجل أهداف فريق بني سويف الثنائى كريم اشرف وعلي وزة فيما أحرز هدف لافيينا محمد عصام .

ومن المقرر خوض فريق بنى سويف المواجهة الودية الثالثة الاربعاء القادم أمام فريق جمهورية شبين ،بعد تحقيق الفوز بالوديتين الأولي والثانية أمام كابيتال ستار برباعية نظيفة و لاڤيينا بهدفين لهدف .

وكان مسئولو مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضي برئاسة علي سليم نجحوا في إتمام التعاقد مع أيمن المزين المدير الفنى السابق لطنطا لقيادة الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد . 

يذكر أن فريق بنى سويف قد خسر ٦ نقاط مهمة بالجولات الأخيرة أبعدته عن المنافسة لخطف تذكرة الصعود للممتاز التى نالها فريق البنك الأهلي من بوابة مجموعة الصعيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع اقتراب عودة دورى القسم الثانى.. صراع القمة والقاع بمجموعة الصعيد

فوز بني سويف والألومنيوم والمنيا في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

أبو العينين شحاتة بعد خسارة تليفونات بني سويف أمام المنيا: حكم المباراة ذبحنا

فوز الألومنيوم وتعادل البنك الأهلي وخسارة بني سويف بالقسم الثاني بمجموعة الصعيد

بترول أسيوط يعسكر ببنى سويف استعدادا للتيلفونات

قبل مواجهة البنك الأهلي.. جمهور بني سويف يؤازر الفريق "فيديو"

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: لقاح فايزر قد يغير الوضع الوبائي في العالم

أخفت وجه ابنتها.. إسراء عبد الفتاح بإطلالة أنيقة برفقة زوجها

أوباما يعود من جديد.. منصب جديد للرئيس السابق في إدارة بايدن

فيديو جراف.. آسر ياسين يثير الجدل بعد إصابته بكورونا

نادر السيد: مفيش مؤامرة على الزمالك

جميلة عوض عن مسلسل"إلا أنا": شخصية نور أثرت نفسيا عليا .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 4000 دولار.. نوال الزغبي تثير الجدل بفستان أبيض

لماذا ينصح الأطباء بتلقي لقاح الإنفلونزا في ظل كورونا ؟ .. دراسة تجيب

سهلة وبسيطة .. طريقة علاج آلام الوجه والرقبة بسبب التوتر