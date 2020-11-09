وديا .. بنى سويف يفوز على لاڤيينا 2-1





سجل أهداف فريق بني سويف الثنائى كريم اشرف وعلي وزة فيما أحرز هدف لافيينا محمد عصام .







ومن المقرر خوض فريق بنى سويف المواجهة الودية الثالثة الاربعاء القادم أمام فريق جمهورية شبين ،بعد تحقيق الفوز بالوديتين الأولي والثانية أمام كابيتال ستار برباعية نظيفة و لاڤيينا بهدفين لهدف .







وكان مسئولو مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضي برئاسة علي سليم نجحوا في إتمام التعاقد مع أيمن المزين المدير الفنى السابق لطنطا لقيادة الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





يذكر أن فريق بنى سويف قد خسر ٦ نقاط مهمة بالجولات الأخيرة أبعدته عن المنافسة لخطف تذكرة الصعود للممتاز التى نالها فريق البنك الأهلي من بوابة مجموعة الصعيد.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف الرياضي الفوز على فريق لاڤيينا بنتيجة 1/2 في اللقاء الذي أقيم بملعب منتجع الأسيوطى سبورت استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .