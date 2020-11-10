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محافظات

شملت غلق مراكز طبية ومصنع لانشون ومحلات قطع غيار.. حملة مكبرة لحماية المستهلك بمركزي الفشن وبني سويف

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:01 ص
حملة مكبرة
حملة مكبرة
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محمد عبدالحليم
قاد اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف حملة رقابة  تموينية وصحية "مفاجئة " بمركزي بني سويف والفشن، وذلك بحضور الأستاذ أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، وممثلين عن الرقابة التموينية بمديرية التموين ومباحث التموين بمديرية الأمن  ،والطب البيطري ،وإدارات وأقسام مديرية الصحة من التفتيش الصيدلى والعلاج الحر وقسم مراقبة الأغذية. 

 حيث  أشار السكرتير المساعد إلى أن هذه الحملات  تأتي ضمن سلسلة الحملات المفاجئةالتي تقوم بها لجنة حماية المستهلك،تنفيذًا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم باستمرار  الجهود لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات والمراكز والمنشآت الطبية ،وذلك من خلال خطة محكمة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية ،وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين. 
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 وشملت الحملة المرور على عدد من المنشآت التجارية والطبية وأماكن تداول وبيع السلع والمواد الغذائية و المخابز ومحلات الجزارة ،حيث أسفرت عن غلق محل إطارات سيارات بشارع صلاح سالم ومحل شاشات لإدارتهما "بدون ترخيص"،وغلق وتشميع مصنع لانشون بالغمراوي لعدم تجديد الترخيص وعدم وجود شهادات صحية وفواتير للحوم موجودة بالمصنع "مجهولة المصدر"، والتي تم التحفظ عليها بمعرفة الجهات المختصة المشاركة في الحملة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن . 

 وفي مركز ومدينة الفشن قامت الحملة بتحرير محضر لإحدى المستشفيات الخاصة لمزاولة أحد أعضاء  طاقم التمريض العمل بدون تصريح أو شهادة صحية من قبل إدارة العلاج الحر ، فيما تم غلق وتشميع مركز طبي وتحرير محضر لوجود أدوية مدرجة"جدول" من قبل إدارة التفتيش الصيدلي، بالإضافة إلى التحفظ على لحوم منتهية الصلاحية بأحد هايبرات المدينة ، بجانب تحرير محضر لعدد 2 من  المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ، في حين تم أيضًا غلق محل لبيع قطع غيار ومخزن بيع ألوميتال لمزاولة النشاط بدون ترخيص ، فضلًا عن تحرير محضر لمركز طبي لوجود أدوية مدرجة جدول وغير مسموح تداولها بالمركز. 

 جدير بالذكر أنه قد صدر في"وقت سابق"قرار من المحافظ بتشكيل لجنة حماية المستهلك برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية:الرقابة التموينية،حماية المستهلك،مباحث التموين،الصحة،والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير بنتائج حملات اللجنة بصفة مستمرة لعرضه على المحافظ، نظرًا لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة . 

شملت غلق مراكز طبية ومصنع لانشون ومحلات قطع غيار.. حملة مكبرة لحماية المستهلك بمركزي الفشن وبني سويف
شملت غلق مراكز طبية ومصنع لانشون ومحلات قطع غيار.. حملة مكبرة لحماية المستهلك بمركزي الفشن وبني سويف
شملت غلق مراكز طبية ومصنع لانشون ومحلات قطع غيار.. حملة مكبرة لحماية المستهلك بمركزي الفشن وبني سويف

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