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رياضة

اللجنة الخماسية تعتمد القائمة الدولية للحكام

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:53 ص
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
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حسام الحارتي
اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، القائمة الدولية للحكام المصريين للموسم الجديد 20-2021 .

وجاءت القائمة التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الخماسية على النحو التالي:

أولا  :حكام  الساحة

محمود البنا
أمين عمر
أحمد الغندور 
إبراهيم نور الدين
جهاد جريشة
محمد معروف
محمد عادل

ثانيا: المساعدون

محمود أبو الرجال
أحمد حسام الدين
تحسين أبو السادات
سمير جمال
يوسف وحيد البساطي
أحمد توفيق طلب
هاني عبد الفتاح

ثالثا:حكام الفيديو

محمود أبو الرجال
محمود عاشور
محمد الصباحي
طارق مجدي
محمود الدسوقي
محمود بسيوني
وائل فرحان
صبحي العمراوي
نادر قمر الدولة

رابعا: حكام الساحة (سيدات)

شاهندا المغربي
نورا سمير

خامسا: مساعدات الحكام

منى عطالله
يارا عاطف
هنادي حسن
جمالات أحمد

سادسا: حكام الصالات

محمد حسن
طارق سامي
محمد حسن سلامة
محمد سيد بكر

سابعا:حكام الكرة الشاطئية

هاني العراقي
أحمد  نوفل
محمد أبو خاطر
محمد عبد المجيد

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