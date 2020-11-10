اللجنة الخماسية تعتمد القائمة الدولية للحكام

اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، القائمة الدولية للحكام المصريين للموسم الجديد 20-2021 .
وجاءت القائمة التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الخماسية على النحو التالي:
أولا :حكام الساحة
محمود البنا
أمين عمر
أحمد الغندور
إبراهيم نور الدين
جهاد جريشة
محمد معروف
محمد عادل
ثانيا: المساعدون
محمود أبو الرجال
أحمد حسام الدين
تحسين أبو السادات
سمير جمال
يوسف وحيد البساطي
أحمد توفيق طلب
هاني عبد الفتاح
ثالثا:حكام الفيديو
محمود أبو الرجال
محمود عاشور
محمد الصباحي
طارق مجدي
محمود الدسوقي
محمود بسيوني
وائل فرحان
صبحي العمراوي
نادر قمر الدولة
رابعا: حكام الساحة (سيدات)
شاهندا المغربي
نورا سمير
خامسا: مساعدات الحكام
منى عطالله
يارا عاطف
هنادي حسن
جمالات أحمد
سادسا: حكام الصالات
محمد حسن
طارق سامي
محمد حسن سلامة
محمد سيد بكر
سابعا:حكام الكرة الشاطئية
هاني العراقي
أحمد نوفل
محمد أبو خاطر
محمد عبد المجيد