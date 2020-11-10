اللجنة الخماسية تعتمد القائمة الدولية للحكام

اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، القائمة الدولية للحكام المصريين للموسم الجديد 20-2021 .





وجاءت القائمة التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الخماسية على النحو التالي:



أولا :حكام الساحة





محمود البنا

أمين عمر

أحمد الغندور

إبراهيم نور الدين

جهاد جريشة

محمد معروف

محمد عادل





ثانيا: المساعدون





محمود أبو الرجال

أحمد حسام الدين

تحسين أبو السادات

سمير جمال

يوسف وحيد البساطي

أحمد توفيق طلب

هاني عبد الفتاح





ثالثا:حكام الفيديو





محمود أبو الرجال

محمود عاشور

محمد الصباحي

طارق مجدي

محمود الدسوقي

محمود بسيوني

وائل فرحان

صبحي العمراوي

نادر قمر الدولة





رابعا: حكام الساحة (سيدات)



شاهندا المغربي

نورا سمير





خامسا: مساعدات الحكام





منى عطالله

يارا عاطف

هنادي حسن

جمالات أحمد





سادسا: حكام الصالات





محمد حسن

طارق سامي

محمد حسن سلامة

محمد سيد بكر





سابعا:حكام الكرة الشاطئية





هاني العراقي

أحمد نوفل

محمد أبو خاطر

محمد عبد المجيد