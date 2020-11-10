رشا مجدي: الرئيس السيسي وجه بدعم الحرف اليدوية بإعتبارها ثروة قومية.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن مصر تشتهر بالحرف اليدوية منذ عهد محمد علي مؤسس مصر الحديثة، ومع التطور التكنولوجى تراجعت الحرف اليدوية بشكل كبير جدًا، ولكن الآن بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم دعم الحرف اليدوية والتراثية للنهوض بها مرة أخرى لأنها ثروة قومية.





وأضافت رشا مجدي،خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن هناك جهات كثيرة الآن تقف بجانب الحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية منهم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الثقافة، من خلال قبول الدفعة الثانية من مبادرة صناعى مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتابعت أن المبادرة تعمل على الحفاظ على الهوية المصرية، منوهة ان الاهتمام بالصناعات اليدوية تعمل على صون الحرف اليدوية والتسويق لها.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة النهوض بالصناعات الحرفية بكافة محافظات الجمهورية، ورفع كفاءتها حتى تتناسب مع احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوجه الحالي للدولة لرعاية الصناعات الصغيرة، مع إيلاء الأولوية للمحافظات التي تتمتع بميزة نسبية في هذا الصدد، على اعتبار القدرة التنافسية المتميزة لمنتجاتها التراثية والحرفية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتوفر الخبرة والمهارة اللازمة.





جاء ذلك خلال اجتماعه مؤخرا مع محافظ المنوفية".





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير الصناعات اليدوية والحرف التراثية بمحافظة المنوفية، حيث عرض المحافظ في هذا الإطار نماذج من منتجات تلك الصناعات والحرف، إلى جانب استعراض البيانات الخاصة بالبنية التحتية والورش والقوى العاملة التي تمتهن الصناعات اليدوية والحرف التراثية بالمنوفية، فضلًا عن جهود المحافظة في هذا الإطار لدعم الصناعات والحرف بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال الاستعانة بالخبرات المختلفة وإقامة عدد من المعارض الداخلية.





وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات المخصصة للصناعات اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى تعظيم الاهتمام بالتأهيل والتدريب الحرفي، والعمل على رفع مستوى البنية التحتية ذات الصلة، إلى جانب اتباع أحدث الطرق التسويقية للترويج لتلك المنتجات، وكذا تكثيف حملات التوعية لنشر ثقافة تشجيع المنتج التراثي الحرفي.