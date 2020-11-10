AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رشا مجدي: الرئيس السيسي وجه بدعم الحرف اليدوية بإعتبارها ثروة قومية.. فيديو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدى ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن مصر تشتهر بالحرف اليدوية منذ عهد محمد علي مؤسس مصر الحديثة، ومع التطور التكنولوجى تراجعت الحرف اليدوية بشكل كبير جدًا، ولكن الآن بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم دعم الحرف اليدوية والتراثية للنهوض بها مرة أخرى لأنها ثروة قومية.

وأضافت رشا مجدي،خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن  هناك جهات كثيرة الآن تقف بجانب الحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية منهم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الثقافة، من خلال قبول الدفعة الثانية من مبادرة صناعى مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت أن المبادرة تعمل على الحفاظ على الهوية المصرية، منوهة ان الاهتمام بالصناعات اليدوية تعمل على صون الحرف اليدوية والتسويق لها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة النهوض بالصناعات الحرفية بكافة محافظات الجمهورية، ورفع كفاءتها حتى تتناسب مع احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوجه الحالي للدولة لرعاية الصناعات الصغيرة، مع إيلاء الأولوية للمحافظات التي تتمتع بميزة نسبية في هذا الصدد، على اعتبار القدرة التنافسية المتميزة لمنتجاتها التراثية والحرفية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتوفر الخبرة والمهارة اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مؤخرا مع محافظ المنوفية".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير الصناعات اليدوية والحرف التراثية بمحافظة المنوفية، حيث عرض المحافظ في هذا الإطار نماذج من منتجات تلك الصناعات والحرف، إلى جانب استعراض البيانات الخاصة بالبنية التحتية والورش والقوى العاملة التي تمتهن الصناعات اليدوية والحرف التراثية بالمنوفية، فضلًا عن جهود المحافظة في هذا الإطار لدعم الصناعات والحرف بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال الاستعانة بالخبرات المختلفة وإقامة عدد من المعارض الداخلية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات المخصصة للصناعات اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى تعظيم الاهتمام بالتأهيل والتدريب الحرفي، والعمل على رفع مستوى البنية التحتية ذات الصلة، إلى جانب اتباع أحدث الطرق التسويقية للترويج لتلك المنتجات، وكذا تكثيف حملات التوعية لنشر ثقافة تشجيع المنتج التراثي الحرفي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض تراثنا برعاية الرئيس السيسي أكتوبر المقبل

انطلاق معرض تراثنا برعاية الرئيس السيسي أكتوبر المقبل

6 أكتوبر المقبل .. انطلاق معرض تراثنا تحت رعاية الرئيس السيسي

جامعة المنيا تشارك بـ 300 عمل فني بمعرض "تراثنا".. صور

لقطات من افتتاح الرئيس السيسى لـ معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية.. فيديو

الرئيس السيسي: ندعم الحرف اليدوية ونقدر الدور الكبير لأصحابها.. فيديو

ترشيحاتنا

ميدو: ما حدث في معسكر منتخب الشباب جناية وتهريج

حتحوت يعلن انضمام 5 لاعبين من المقاصة لـ سيراميكا كليوباترا

حدث ليلا.. أزمة في معسكر المنتخب.. ترخيص جديد لدواء كورونا.. وفاة مرشح مستقبل وطن بالدقهلية

محظورات ابتعد عنها قبل الذهاب إلى النوم

بعد قرن.. رسالة غامضة من جُندي تظهر على سطح الأرض

سعر الذهب اليوم 10 - 11 - 2020

AdvertisementS

زوجة ترامب السابقة عن هزيمته في الانتخابات: ليس خاسرا جيدا وسيستمر في القتال

مفاجآت جديدة في واقعة اختفاء 5 أشقاء بشبرا الخيمة.. خلافات وقصة حب واتهامات متبادلة بين الأسرة

في ذكرى رحيل معالي زايد.. حكاية موقف محرج تعرضت له أمام حسني مبارك

أكثر السيارات أمانا في العالم.. العناية الإلهية تنقذ فولفو volvo s80 من الطقس السيئ في مصر.. صور

ميدو: ما حدث في معسكر منتخب الشباب جناية وتهريج

أحدهم لاعب سابق في الأهلي.. تعرف على أزواج الفنانة المعتزلة هدى رمزي

الدولار يسجل 15.70 جنيه فى 9 بنوك اليوم الثلاثاء

قرار عاجل من وزير العدل الأمريكي حول اتهامات تزوير الانتخابات

مرحلة أكثر صرامة.. تونس تشدد القيود لاحتواء فيروس كورونا

جزء من نوة.. أمطار شديدة تضرب الإسكندرية ..شاهد

معجزات تحدث للجسم عند تناول الفلفل الحار.. تفاصيل

أخبار الرياضة| فشل صفقة الأهلي السوبر.. وسيراميكا كليوباترا: لا صحة للأرقام المتداولة حول صفقات الموسم الجديد.. وموقف ترشح أحمد سليمان بانتخابات الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمل جديد.. دراسة: دواء للاكتئاب يعالج سرطان الأطفال

مقارنة بين مازدا 3 mazda وهيونداي النترا 2021 hyundai elantra.. صور

أكثر السيارات أمانا في العالم.. العناية الإلهية تنقذ فولفو volvo s80 من الطقس السيئ في مصر.. صور