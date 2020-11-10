لعشاق الشاي.. هل يمكن تناوله أثناء الصيام المتقطع؟

وكشف الخبراء أن الشاي غير المحلى لن يتسبب في ارتفاع الإنسولين وبالتالي فهو جيد تمامًا أثناء الصيام، ومع ذلك فبمجرد إضافة السكر أو العسل أو الحليب إلى الشاي، يعتبر ضار.





ويُسمح بشرب أوراق الشاي السائبة وأكياس الشاي المخمرة في الماء أثناء فترات الصيام ، ولكن الشاي الحلو، وأكياس الشاي بالحليب ، وأي شاي يحتوي على مزيج من السعرات الحرارية، وأي نوع من منتجات الألبان البديلة أو منتجات حليب البقر، والسكر، أو العصير لا يسمع بتناوله أثناء الصيام المتقطع .



