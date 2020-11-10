لعشاق الشاي.. هل يمكن تناوله أثناء الصيام المتقطع؟

رجيم الصيام المتقطع نوع شهير من الأنظمة التي يتبعها الأشخاص لخسارة الوزن، ويعتمد على بعض الأكلات والمشروبات دون غيرها، ويعد الشاي من أبرز المشروبات التي أثارت الجدل في نظام الصيام المتقطع، حيث زعم البعض أن الشاي ممنوع أثناء اتباع هذا النظام.
وكشف الخبراء أن الشاي غير المحلى لن يتسبب في ارتفاع الإنسولين وبالتالي فهو جيد تمامًا أثناء الصيام، ومع ذلك فبمجرد إضافة السكر أو العسل أو الحليب إلى الشاي، يعتبر ضار.
ويُسمح بشرب أوراق الشاي السائبة وأكياس الشاي المخمرة في الماء أثناء فترات الصيام ، ولكن الشاي الحلو، وأكياس الشاي بالحليب ، وأي شاي يحتوي على مزيج من السعرات الحرارية، وأي نوع من منتجات الألبان البديلة أو منتجات حليب البقر، والسكر، أو العصير لا يسمع بتناوله أثناء الصيام المتقطع.
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كما كشفت الخبراء، للحصول على فوائد الصيام المتقطع ولإحداث تحول في التمثيل الغذائي ، يحتاج الجسم عمومًا إلى 12 ساعة بدون سعرات حرارية، هذا يعني عدم وجود الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، وأقرب ما يمكن من السعرات الحرارية حتى لا يتم إنتاج الأنسولين، وهذا يعني أن شرب الماء بخل التفاح جيدا، ولكن محبي الشاي لديهم قلق بسبب تناوله أثناء الصيام المتقطع.