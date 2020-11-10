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محافظات

جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط أدوية مخدرة وأخرى مجهولة المصدر بعدد من الصيدليات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات جهاز حماية المستهلك بالشرقية لحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة علي الأسواق بالتنسيق مع مديريات "التموين والصحه والطب البيطري" لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

 

وأضاف اللواء عمر كامل الحوام  مدير جهاز حماية المستهلك فرع  الشرقية انه تم شن عدة  حملات رقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية "مباحث التموين – الطب البيطرى - التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة - شرطة المسطحات بمديرية أمن الشرقية " وذلك خلال شهر اكتوبر الماضى وقد اسفرت الحملات عن ضبط عده مخالفات متنوعه في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وبيانها كالاتي:-

 

في مجال التفتيش الصيدلي فقد تم تحرير محضر رقم 5925 جنح أد ط ثان الزقازيق  ضد صاحب صيدلية كائنة بحي المستشارين القومية ثاني الزقازيق وذلك لعدم وجود تراخيص للمخزن الخاص بالصيدلية و حيازة أدوية مخالفة لقانون المخدرات الجدول الثالث قانون 182 لسنة 60 ، و حيازة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحه مجهولة المصدر و بدون فواتير بقانون 127 لسنة 55 و تم التحفظ علي أدوية جدول مخدرات بدون فواتير بيانها وتم التحفظ علي   (٦)  علب أقراص ادوية متنوعه الاستخدام وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية بدون فواتير في مكان غير مرخص وتم التحفظ علي  ١٢٦ علبه ادوية متنوعه الاستخدام وأدوية خاصة بالمستشفيات محظور تداولها خارج المستشفيات وتم التحفظ علي   (2) اثنين علبة ادوية أقراص.

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 كما قام الجهاز بالمرور علي عدد 12 صيدلية بدائرة مركز أولاد صقر و تم التأكد من إتباعهم الضوابط المقررة بقانون حماية المستهلك.

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