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رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ علي معلول وزوجته وأطفاله

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:47 م
علي معلول واسرته
علي معلول واسرته
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محمد بدران
 نشرت مريم زوجة لاعب النادي الاهلي علي معلول صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

 وظهرت زوجة التونسي الدولي علي معلول في الصورة بصحبة زوجها واطفالها ونالت إعجاب متابعيها.


ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقاءى الذهاب والعودة 5-1.

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#bonjour ❤️👨‍👨‍👧‍👦❤️

A post shared by Mariam Maaloul (@mariam.zayeni.maaloul) on

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