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بين الناس

أهالى فاقوس يطالبون برصف طريق "بحر فاقوس" حرصا على حياة المواطنين

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
طالب أهالي مركز فاقوس محافظة الشرقية برصف ورفع كفاءة طريق بحر فاقوس الطريق الترابي من كوبري المنسترالي عزبة الكشميري ، والذي يعد من الطرق الحيوية والرئيسية .

ويقول محمد احمد اسماعيل فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى صدى البلد : الطريق أصبح متهالك وغير ممهد، الأمر الذي تسبب في ارتفاع نسب الحوادث اليومية، بسبب انتشار الحفر والمطبات العشوائية، ناهيك عن ما تشهده القرية من زحام وتكدس مروري لساعات طويلة يوميا بسبب تهالك الطريق وزيادة نسبة التعديات والإشغالات على حرمه .

مطالبا بضرورة رصف تلك الطرق ورفع كفاءتها حرصا على حياة المواطنين وتسيير الحركة المرورية.

للتواصل مع القارئ 
01112296252
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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