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توك شو

هاني الناظر: مايكل جاكسون أصيب بهذا المرض.. وأحذر من مراكز مُعالجة للمرض

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاني حسين
حذّر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، من بعض المراكز الطبية التي تعلن أنها تعالج مرض البهاق ومن يعملون بها ليسوا أطباء من الأساس.

وقال هاني الناظر في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "على من يُصاب بالبهاق التوجّه إلى طبيب أمراض جلدية معروف كي يتم علاجه بطريقة صحيحة ولا اتفاقهم الأمر ويؤدي إلى نتيجة سلبية".

وتابع هاني الناظر: "مايكل جاكسون كان من أشهر من أصيب بالبهاق وانتشر لديه بشكل سريع".

ولفت هاني الناظر: "مرض البهاق ليس معدياً على الإطلاق وثبت علميًا أنه مرض ناتج عن خلل في الجهاز المناعي وليس ضعفًا في المناعة".

 وأكمل هاني الناظر: "من يُصاب بالبهاق يكون لديه نشاط زائد في الجهاز المناعي، ويتم تكسير الخلايا الصبغية الخاصة بالجلد ويتم تكسيرها مما يؤدي إلى تكوين فراغ وتظهر على شكل بقع مختلفة عن اللون الأساسي للجسم".

ولفت هاني الناظر: "مرض البهاق مناعي وليس مرضًا وراثيًا و15% من المصابين بالبهاق لديهم تاريخ عائلي بمرض البهاق ولكن 85% من المصابين ليس لديهم تاريخ عائلي مع مرض البهاق". 

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