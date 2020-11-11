علي الحجار يسدل ستار فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا للفنان علي الحجار، مساء الثلاثاء، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، أُسدل به الستار عن فعاليات الدورة 29 لمهرجان الموسيقى العربية.





وقدم الحجار باقة مختارة من أعمال التراث، إلى جانب مجموعة متميزة من أعماله الفنية منها: (مسألة مبدأ ، عارفة ، فى هويد الليل ، بوابة الحلوانى ،بنت و ولد ، سمرا ، على قد م حبينا ، لما الشتا يدق الببان).





شارك في الحفل نجوم الأوبرا مصطفى النجدي، حنان عصام، أحمد صبري، وصولو العود محمود عبد الفتاح، وصولو بيانو حمادة النجار، وصولو كمان محمد الموجي، حيث قدموا مجموعة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل منها: (غالي عليا ، وحياتك يا حبيبى ، حمدلله على السلامة ، ب فتحة بحبك ، دارى العيون ، يااللى سامعنى).



