العين يكشف سبب منع لابا كودجا من الانضمام لتوجو في مواجهة منتخب مصر

كشف ماجد العويس، عضو مجلس ادارة نادي العين الاماراتي، حقيقة منع التوجولي لابا كودجا ، لاعب الفريق ، من الانضمام إلى منتخب بلاده لمواجهة مصر، في تصفيات أمم إفريقيا 2021.





وقال العويس ، في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت": "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في مباراته أمام توجو، ولم نمنع أي لاعب من الانضمام لمنتخب بلاده".





وأضاف: "ولكن فيفا منح الحق للفرق بأن تمنع سفر لاعبيها بسبب قواعد الحجر الصحي التي تلزم بعزل اللاعب لمدة 14 يومًا".





وتابع العويس: "انضمام لابا كودجا إلى منتخب توجو صعب، خاصة وأن اللاعب عانى من إصابة في المباراة الأخيرة للفريق والاصابة هي من منعته من الانضمام لمنتخب بلاده".



