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رياضة

العين يكشف سبب منع لابا كودجا من الانضمام لتوجو في مواجهة منتخب مصر

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:52 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف ماجد العويس، عضو مجلس ادارة نادي العين الاماراتي، حقيقة منع التوجولي لابا كودجا، لاعب الفريق، من الانضمام إلى منتخب بلاده لمواجهة مصر، في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

وقال العويس، في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت": "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في مباراته أمام توجو، ولم نمنع أي لاعب من الانضمام لمنتخب بلاده".

وأضاف: "ولكن فيفا منح الحق للفرق بأن تمنع سفر لاعبيها بسبب قواعد الحجر الصحي التي تلزم بعزل اللاعب لمدة 14 يومًا".

وتابع العويس: "انضمام لابا كودجا إلى منتخب توجو صعب، خاصة وأن اللاعب عانى من إصابة في المباراة الأخيرة للفريق والاصابة هي من منعته من الانضمام لمنتخب بلاده".

يشار إلى ان الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، شهد تدريب المنتخب الوطنى الأول، بحضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في إطار استعدادات المنتخب الأول لمباراتى توجو ذهابا و إيابا والمقرر لهما يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

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