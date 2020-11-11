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حوادث

نشرة الأربعاء.. تعرف على حالة المرور بشوارع القاهرة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
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محمد صبري
تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية على جميع الأنحاء، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور.

 
وأفاد مصدر أمني بمرور القاهرة بأن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية ومتوسطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء.

 
وأشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق "وسط البلد وكوبري أكتوبر، وصلاح سالم والأوتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب ورمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع قصر العيني".

 
وأوضح المصدر أن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلى طبيعية، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب أي كثافات.

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