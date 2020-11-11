AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي من اليونان: توافقنا على الرفض كامل لتوجيه أي إساءات للأديان أو لمشاعر المؤمنين

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:07 م
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن العلاقات بين مصر واليونان تاريخية ، مضيفا : " تم التوافق على التصدي لكافة الانتهاكات في منطقة شرق المتوسط ، ". 

وأضاف السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيس الوزراء اليوناني : "جددنا دعمنا لمبدأ دعمنا للحل الشامل للقضية القبرصة ، وتطرقنا  لضرورة شمولية الحل السياسية في ليبيا وما يستلزمه ذلك من حلول معالجة لجذور الأزمة عبر خلاصات مسار برلين ، ومبادرة القاهرة ، وتفكيك الميليشيات المسلحة ومواجهة الدول الداعمة للإرهاب ". 


وتابع : على خلفية الاستفزازات الاحادية في شرق المتوسط وانتهاج سياسات تم التوافق على التضامن من أجل التصدي للانتهاكات ف الشرق المتوسط واتفقنا على ضرورة مواجهة الدول الداعمة للإرهاب ".

وشدد الرئيس على أنه تم التوافق على الرفض كامل لتوجيه اي إساءات للأديان أو تأجيج المشاعر والتعصب لدين معين . 

ترشيحاتنا

10 صور لـ عائشة عطية تبرز جمالها بعد حملها بدون زواج

حقيقة الصوت الصادر من مصنع سماد الدقهلية

أحمد مجاهد يكشف تفاصيل استعادة هاني أبوريدة مقعد مصر فى الفيفا

حكم أداء الشفع والوتر كهيئة صلاة المغرب 3 ركعات بتشهد أوسط وتسليم

أخبار الفن| عدد زيجات أحمد الفيشاوي.. وتعليق نيللي كريم على أزمة كاملة أبو ذكري

حكم تقديم الطعام في العزاء.. الإفتاء: يَحرُم في حالتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول نظام قيادة ذاتية للسيارات بأيد مصرية.. صور

بشاحن خارق.. تعرف على مواصفات سلسلة أوبو القادمة Reno5 5G

انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق غارب – الغردقة