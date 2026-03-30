الأوقاف تصدر بيانا بشأن ضبط الإرهابي عبدالونيس وتكشف زيف شعارات الجماعات المتطرفة

أصدرت وزارة الأوقاف بيانا رسميا تعقيبا على إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض على الإرهابي علي عبد الونيس، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل من يسلك طريق الإرهاب والضلال مهما ظن أنه بعيد عنها.

وأوضحت الوزارة أن الجماعات الإرهابية تستغل شياطين الإنس لتزيين الباطل للشباب وإيهامهم بأنهم أبطال ينصرون الدين بينما الحقيقة هي نهاية مأساوية يملؤها الندم.

وأشارت الأوقاف إلى أن الاستقطاب يبدأ بكلمة أو فيديو أو أغنية حماسية مستغلة الظروف الشخصية والاقتصادية وضعف الفهم الديني لإقناع الضحية بأنه مختار لمهمة كبيرة.

وبينت الوزارة أن الشاب ينساق تدريجيا ويبتعد عن أهله ليسمع صوتا واحدا يحركه تحت مسمى البطولة والتضحية بينما الحقيقة هي التضحية بالشاب نفسه ليبقى المحرضون في الخفاء.

وشدد البيان على أن المحرضين يخططون ويكملون حياتهم بينما يدفع الشباب الثمن من مستقبلهم وآخرتهم في لحظة طيش لا ينفع بعدها الندم ولا تعيد الدم لعروق الأبرياء.

وأكدت الوزارة أن الدين الإسلامي لم يكن يوما دين دم أو تخريب أو ترويع للآمنين مستشهدة بالقرآن الكريم الذي جعل قتل النفس الواحدة كقتل الناس جميعا.

واستندت الأوقاف إلى الأحاديث النبوية الشريفة التي تعرف المسلم بأنه من سلم الناس من يده ولسانه والمؤمن من أمنه الناس على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم.

ودعت الوزارة الشباب للتفكر في سبب غياب هؤلاء المحرضين عن ميادين البطولة التي يدعون إليها ولماذا لا يقدمون أنفسهم وأولادهم وأموالهم لنصرة الدين المزعومة.

واختتمت الأوقاف بيانها بالتأكيد على أن كل إنسان سيحاسب وحده أمام الله العدل وأن مصر ستظل محروسة بفضل الله وعزيمة رجالها الشرفاء المخلصين.