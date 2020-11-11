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تعليم

التعليم تكرم تلميذا أعاد حقيبة بها 17 ألف جنيه لصاحبتها

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:08 م
اثناء التكريم
اثناء التكريم
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ياســـمين بدوي
 كرم الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين،اليوم، الطالب ياسين محمد ياسين بالصف الأول الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب بقرية أويش الحجر التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، وذلك لأمانته وتسليمه حقيبة بها مبلغ  يقدر بـ17 ألف جنيه لصاحبتها.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور رضا حجازي بالتلميذ ووالده وعلى عبد الرؤوف مدير مديرية التعليم بالدقهلية، حيث سرد الطالب كيفية العثور على الشنطة وتسليمها لوالده ومحاولة البحث عن صاحبتها من أبناء القرية، وتسليمها لها.

حيث أكد الدكتور رضا حجازي علي حرص الوزارة على الاهتمام  بتربية وتعليم أبنائنا الطلاب العديد من القيم و السلوكيات الإيجابية ضمن مناهجها المتعددة، وضمن هذه المناهج كتاب القيم واحترام الآخر لتنشئة أبنائنا الطلاب على القيم واحترام الآخر ومنها قيمة الأمانة، وإعداد طفل اليوم ليكون مواطنًا صالحًا، كما أكد أن الأمانة صورة من صور مكافحة الفساد.

وأوضح حجازي أن الأمانة قيمة عظيمة، ورد الودائع والأمانات لأهلها دليل على حسن الخلق، ويؤدي إلى انتشار قيم الأخلاق في المجتمع، مؤكدًا أن التربية منذ الصغر لها الدور الأساسي في ذلك، بتنشئة الطفل على هذا الخلق وسائر الأخلاق الحميدة وتعظيم مكانتها وقدرها، وأن دور المعلم وخاصة في المراحل الدراسية الأولى له أهمية عظيمة.

وأشاد على عبد الروؤف بمعلمة فصل الطالب الأستاذة نبيلة عبد القادر أبو المعاطى والتي طالبت الأستاذ أحمد زكريا مدير المدرسة بتكريم الطالب، ولكن وافتها المنية إثر أزمة قلبية أثناء طابور الصباح، لافتًا إلى أن هذه المعلمة هي قدوة حسنة لتلاميذها وزملائها، مؤكدًا أنه على المعلم أن يبدأ بنفسه تنمية القيم، حيث تتأثر الطلاب بالقدوة في كل شيء ويكتسبون منه عاداته وتقاليده.

وسلم الدكتور رضا حجازي الطالب شهادة تقدير وشهادة استثمار لأمانته وتشجيعًا له، مشيرًا إلى إرسال الوزارة منشورًا لجميع المديريات بتكريم المتميزين في مكافحة الفساد.
التعليم تكرم تلميذا أعاد حقيبة بها 17 ألف جنيه لصاحبتها
التعليم تكرم تلميذا أعاد حقيبة بها 17 ألف جنيه لصاحبتها

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