AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حالة طوارئ.. إقليم تيجراي يعلن التعبئة العامة ضد حملة آبي أحمد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:19 م
شريف سيد
أعلنت حكومة إقليم تيجراي الإثيوبي، اليوم الأربعاء، التعبئة العامة من أجل مواجهة الجيش الاتحادي الإثيوبي، في عمليته العسكرية على الإقليم. 

ودعت حكومة الإقليم السكان بالدفاع عن إقليمهم ضد العمليات العسكرية الإثيوبية، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. 

وأعلنت جبهة تحرير تيجراي الشعبية حالة الطوارئ "للدفاع عن أمن ووجود شعب تيجراي وسيادتهم"، حسبما أفادت قناة تيجراي التلفزيونية. 

ورفض رئيس الوزراء الإثيوبي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2019 ، طلب إجراء محادثات سلام مع اشتداد الصراع في تيجراي.

وبحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" البريطانية، كتب زعيم تيجراي، ديبريتسيون جبريمايكل ، إلى الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي لطلب إجراء محادثات.

لكن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال في تغريدة على تويتر إنه لن يكون هناك حوار "حتى تتحقق جهودنا للتأكد من سيادة القانون".

وأشارت "بي بي سي" إلى أن المئات قد قُتلوا منذ اندلاع الصراع في المنطقة الشمالية لإثيوبيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات رغم أنف الحكومة.. ماذا بعد تحدي إقليم تيجراي لسيادة الدولة الإثيوبية؟ مخاوف بشأن الانفصال وتحذير من حرب أهلية.. وآبي أحمد متهم بالتحايل للبقاء في السلطة

آبي أحمد في مواجهة إقليم تيجراي| كيف يتأثر الاقتصاد الإثيوبي ومن سيفوز؟

مجلة بريطانية: آبي أحمد يشعل الحرب الأهلية في إثيوبيا

بأوامر آبي أحمد.. الجيش الإثيوبي يرتكب مجزرة ويقتل 550 شخصا في تيجراي

إثيوبيا في عهد آبي أحمد.. حرب أهلية تتصاعد.. إصرار القضاء على عرقية تيجراي أو رفعهم الراية البيضاء.. والمدنيون ضحايا لا حساب لهم

الصراع في تيجراي.. السلطات الإثيوبية تعتقل 17 ضابطا في الجيش

ترشيحاتنا

دوري أبطال إفريقيا .. محمد صلاح: نهائي مصري يدعو للفخر

مصر تعلن حصولها على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا.. وأولوية التطعيم لهذه الفئات

لـ تاني مرة.. نصيحة عاجلة ومهمة من محمد صلاح لـ جمهوري الأهلي والزمالك

القرضاوي الكذاب.. الباز يكشف صمت الإخوان عن الإساءة للرسول خلال حكمهم.. فيديو

«اللي بيموت بيروح فين» سؤال شائع يردده الأطفال.. أسامة الأزهري يجيب.. فيديو

مكشوف الصدر والأكتاف.. زوجة عصام الحضرى تخطف الأنظار من حفل خطوبة ابنتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل التورتة السريعة.. خطوة بخطوة

خلال تكريمه .. محمد صلاح "الملهم" : الخطيب ألهمني .. ونعد جماهير مصر بإسعادهم .. وأدعو الأهلي والزمالك لنبذ التعصب

دوري أبطال إفريقيا .. محمد صلاح: نهائي مصري يدعو للفخر