فيديوجراف..الحكومة تحذر من البلاك فرايداي

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر تصريحات واضحة وصارمة فيما يخص تطبيق العقوبات على المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، موضحا أن التصريحات كانت موجهة إلى كل الأجهزة المحلية.
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وأضاف "سعد" ان الفترة القادمة ستشهد تواجدا كبيرا من المواطنين بالمحال والمولات نتيجة وجود التخفيضات الخاصة بنهاية العام، داعيا الجميع للاستفادة والشراء ولكن مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول عقوبة مخالفة الاجراءات الاحترازية من خلال الفيديوجراف التالي.