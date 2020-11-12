فيديوجراف..الحكومة تحذر من البلاك فرايداي

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر تصريحات واضحة وصارمة فيما يخص تطبيق العقوبات على المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، موضحا أن التصريحات كانت موجهة إلى كل الأجهزة المحلية.





اقرأ ايضا:



