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أخبار العالم

جون بولتون ينتقد الحزب الجمهوري ويتهم ترامب بتدمير نظام الانتخابات الأمريكية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:10 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
وجه "جون بولتون"، مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، انتقادات للحزب الجمهوري أمس، الأربعاء، واتهم الحزب الجمهوري بالتعامل برفق مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد خسارته انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال جون بولتون إن الحزب الجمهورى يختار مواساة والوقوف إلى جانب دونالد ترامب، بينما يقوم ترامب بتخريب نظام الانتخابات الأمريكية.

وأضاف بولتون أنه عندما يعتقد ترامب أنه لا يزال يسيطر على السلطة، تقل احتمالية إلقاء خطاب التنازل عبر عملية انتقال سلسة من خلال الانضمام إلى خليفته في حفل التنصيب يوم 20 يناير 2021.

وحذر مستشار الأمن القومي السابق الذي يظهر كناقد قوى لدونالد ترامب منذ مغادرته البيت الأبيض في سبتمبر الماضي، من سلوك الرئيس بعد الانتخابات يقلل من مصداقية الحزب الجمهوري.

وذلك قبل أن يخوض مرشحان الحزب الجمهورى بمجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا انتخابات الإعادة في يناير.

وأشار بولتون إلى أن حملة ترامب يمكن أن تتبع كل السبل القانونية للطعن في نتائج الانتخابات، ومع ذلك يجب تقديم أدلة قانونية صحيحة ومقنعة.

رفعت حملة ترامب العديد من القضايا في ولايات رئيسية تؤثر فى نتائج الانتخابات، ورفض قاضى بولاية جورجيا دعوى قضائية من حملة ترامب بشأن طريقة تعامل الولاية مع الاقتراع الغيابي بعد ساعات من تقديم الدعوى .

وفى وقت سابق، رفض الرئيس المنتهية ولايتة دونالد ترامب التنازل عن الرئاسة وسط مزاعم بحدوث تزوير لم يتم إثباته من قبل فريقه القانوني.

وتجنب معظم الجمهوريين في الكونجرس الطعن على اتهامات ترامب، بالرغم من أن البعض هنأ المرشح الديمقراطى جو بايدن على فوزه في الانتخابات.

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