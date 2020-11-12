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أخبار العالم

العاهل السعودي يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد المشروع الإقليمي للنظام الإيراني

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:17 ص
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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أ ش أ
حث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المجتمع الدولي، اليوم الخميس، على اتخاذ موقف حازم "يضمن معالجة جذرية لسعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ الباليستية".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال كلمة للعاهل السعودي عبر الاتصال المرئي، في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى الشورى، وهو هيئة استشارية حكومية معينة.

وأضاف العاهل السعودي أن المملكة تؤكد خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني، وترفض تدخله في شؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية، وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول على أسلحة دمار شامل وتطوير برنامج الصواريخ البالستية وتهديد السلم والأمن.
وأكد استنكار المملكة لانتهاك مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، القوانين الدولية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالستية تجاه المدنيين بالمملكة، مؤكدًا دعم الشعب اليمني الشقيق لاستعادة سيادته واستقلاله ، بواسطة سلطته الشرعية.

كما أكد استمرار المملكة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما أننا نساند الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى اتفاق عادل ودائم.

وشدد العاهل السعودي على وقوف المملكة مع العراق وشعبه الشقيق، ونساند جهود حكومته في سبيل استقراره ونمائه وحفاظه على مكانته في محيطه العربي، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون في مختلف المجالات من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي، إضافة لتأييد الحل السلمي بسوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 ومسار جنيف 1 مؤكدين وجوب خروج الميلشيات والمرتزقة منها والحفاظ على وحدة التراب السوري.

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