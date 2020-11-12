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سيارات

كيفية فتح السيارة بدون مفتاح

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:08 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يواجه الكثير منا مشكلة نسيان مفاتيح السيارة داخلها، وعلى الرغم أنها تبدو بسيطة إلا أنها مشكلة خطيرة للغاية، وخاصة في السيارات الجديدة لأن عمل نسخ من المفاتيح أمر مكلف، وفي غضون ذلك، عند محاولة فتح الباب، ويمكنك إتلاف الجزء الداخلي، والخارجي لسيارتك.

ولمعالجة هذه المشكلة، وهناك نصائح لك حتى تتمكن من فتح الباب بسهولة بالغة، ويمكن إجراؤها بأقل قدر من العدد.

ربما تكون هذه الطريقة الأكثر اتباعا لفتح أبواب السيارة المقفلة، وقد يستغرق فتح الباب بهذه الطريقة بعض الوقت، ولكنه يعمل في معظم الأحيان، ومن الجدير بالذكر أنه يعمل فقط مع السيارات القديمة التي تغلق بصورة تقليدية، ووقتها ما عليك سوى ربط حلقة صغيرة، ودفع رباط الحذاء برفق في الباب، وتحريك الحلقة حول القفل، ثم اسحبه لأعلى ويمكنك دخول سيارتك الخاصة.

سنجد أن كرة التنس تعمل على فتح السيارة بطريقة سهلة ووضع تلك النقطة فوق فتحة مفتاح السيارة ودفعها بقوة. ووفقًا لمن يؤمنون بهذه الطريقة ، فإن القوة الخاصة بالضغط الهوائي من الكرة تفتح السيارة.

من الممكن أن شريط البلاستيك ان تحل أزمة فتح السيارة وتربط الجزء المنحني من البلاستيك بالقفل ، ثم اسحبه لأعلى. لكن يجب أن تتذكر أن تثبيت القفل ودفعه لأعلى قد يكون أمرًا صعبًا لأن البلاستيك زلق ويصعب إحكام قبضته على القفل.

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