عصام كاريكا من كواليس كليب حياتي ارتاحت





وظهر في الصورة كواليس كليب حياتي ارتاحت لفتاة تقف بجوار جمل في إحدى الصحارى وعلق قائلا: " اول لقطه من كليب حياتي ارتاحت".





يذكر أن كاريكا عاد خلال الفترة الأخيرة لهوايته المفضلة وهى التلحين، بعدما انشغل فترة طويلة بالغناء والحفلات، ومنذ أيام قليلة انتهى داخل أحد استوديوهات المهندسين من تسجيل ديو يجمعه بالنجم حميد الشاعرى والمطرب مصطفى شوقى، بعنوان "أوتومبيل الحلاوة"، من ألحانه، وكلمات محمد هلال، وتوزيع توما، ومهندس الصوت أحمد جودة.









نشر عصام كاريكا صورة من كليبه الجديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.