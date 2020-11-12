بتكلفة 225 ألف جنيه.. افتتاح ميدان عبد العزيز بمنطقة العاشر بمدينة جمصة في الدقهلية

قام اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس مدينة جمصة بافتتاح ميدان عبدالعزيز بمنطقة العاشر بالمدينة، ضمن خطة التطوير بميادين مدينة جمصة بتكلفة 225 ألف جنيه والذي نفذته شركة عبدالعزيز للتطوير العقاري.





جاء ذلك بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين البيئة العامة للمواطنين وتحقيق مطالبهم، وتنفيذا لمبادرة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية "ميدان جديد فى كل مدينة بنطاق محافظة الدقهلية.





ومن جانبه أكد المحافظ أن "مبادرة ميدان جديد" في كل مدينة تستهدف إعادة المظهر الحضاري للمدن ورسم صورة راقية بربوع المحافظة بما يليق بأهلنا بالدقهلية، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ ميادين جديدة في أماكن حيوية بالمدن يتم اختيارها بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لمدن ومراكز المحافظة.





واضاف المحافظ أن إنشاء الميادين الجديدة أو التطوير للقائم منها يأتي بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني الذي يميز أهالي الدقهلية.





وأكد أن التنسيق قائم ومستمر مع كل منظمات المجتمع المدني بكل مركز ومدينة للمشاركة مع المحافظة لاستكمال تنفيذ الميادين الجديدة بالمدن على مستوى المحافظة.



