AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير المالية: ندعم وزارة الإسكان فى تنفيذ خطة إنشاء الشبكة المتكاملة لمحطات تحلية المياه

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية بمختلف مؤسساتها تدعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تنفيذ استراتيجية إنشاء الشبكة المتكاملة لمحطات تحلية المياه خلال السنوات المقبلة حتى عام ٢٠٥٠؛ لتوفير احتياجات المواطنين المتزايدة من مياه الشرب فى ظل النمو السكانى المتوقع، وتدبير الاحتياجات المائية اللازمة للتنمية العمرانية.

وأوضح أنه، لأول مرة، يشمل برنامج «المشاركة مع القطاع الخاص» محطات لتحلية المياه بالمحافظات الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، خاصة أن تعظيم القدرات المائية للدولة، يضمن تنفيذ المشروعات التنموية، على نحو مستدام، فى كل المجالات بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم؛ فالمياه تؤثر فى مختلف القطاعات مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتنمية الحضارية وكل الأنشطة الاقتصادية.

أضاف الوزير، أننا حريصون على تحفيز الاستثمار فى مجال معالجة وتحلية مياه البحر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، الذى نستهدف من خلاله إنشاء ١٩ محطة لتحلية المياه خلال الخطة الخمسية الأولى من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٥؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن طرح ٤ مشروعات لتحلية المياه بالمشاركة مع القطاع الخاص خلال يناير المقبل، منها محطة بمدينة الحمام بطاقة ١٩٠ ألف متر مكعب يوميًا، وثلاث محطات بمدن سفاجا، والقصير، ومرسى علم، بطاقة تتراوح من ٢٠ إلى ٤٠ ألف متر مكعب يوميًا.

ووجَّه الوزير «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، بتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ بما يضمن سرعة طرح مشروعات تحلية المياه بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، بمراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة والسعى الجاد لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه، خاصة في ظل امتلاك مصر لبنية تشريعية رائدة بالوطن العربي وأفريقيا فى مجال تنظيم وتمويل وتشغيل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، بما يُتيح التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة بآليات مرنة توفر تمويلًا بديلًا عن الموازنة العامة للدولة.

أشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أن الوحدة تتولى الإشراف على المشروعات التى تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يتولى تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة هذه مشروعات تحلية المياه التى تؤول ملكيتها للدولة، بعد انتهاء مدة التعاقد، وتوفر الحكومة الأراضى والمرافق والتصاريح وتشترى «المياه المحلاة» وتضخها على الشبكة القومية لمياه الشرب، وبالطبع لايؤثر ذلك على تعريفة بيع مياه الشرب للمواطنين.

قال إن وزارة المالية تحرص على خلق كوادر فعَّالة تُجيد آليات العمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات، وفى هذا الإطار تم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية، تنظيم دورة تخصصية متقدمة لقيادات وزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية؛ بما يُسهم فى تعزيز المعرفة بأنماط عقود المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات تحلية المياه التى تعد سوقًا واعدة للاستثمار فى مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرا الإسكان والتخطيط يبحثان سبل إدارة أصول الدولة غير المُستغلة

تعاون استراتيجي بين "الإسكان" و"صندوق مصر السيادي" لتطوير القاهرة الخديوية.. وبحث الاستثمار فى مشروعات المرحلة الأولى من خطة تحلية البحر بـ ٣٠ مليار جنيه

رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر

الحكومة: إجمالي طاقات محطات التحلية حتى عام 2050 يبلغ 490 ألف م3/يوم

رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر 2020-2050.. مدبولي: الحكومة تتبنى خطة للتوسع في محطات التحلية.. وشركات كثيرة ستتولى التنفيذ

كيف تعوض مصر 42 مليار متر مكعب عجزا سنويا من المياه؟.. خبراء يضعون روشتة الحل في تصريحات لـ «صدى البلد».. وتحلية مياه البحر الخيار الإستراتيجي

ترشيحاتنا

عطل عالمي يضرب موقع يوتيوب

في ذكرى ميلاد هند رستم.. قصة تعرضها للتحرش على الشاطئ ورد فعلها

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. بشأن المترو وقطاع الكهرباء

أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوي

الابن العاق.. ضبط المتهم في واقعة فيديو إذلال والدته القعيدة بالشرقية

6 أيام وساعتان.. غواص مصري يحقق أطول غطسة في العالم بالبحر الأحمر ..فيديو

AdvertisementS

مؤشر غير جيد.. هانى الناظر: زيادة إصابات كورونا فى مصر من نهاية نوفمبر حتى مارس

الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية..شاهد

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. بشأن المترو وقطاع الكهرباء

في ذكرى رحيل محمود عبد العزيز.. شاهد زوجته الأولى وأم ابنيه

في عيد ميلاد مايا دياب.. زوجها مسلم شيعي وابنتها مسيحية

روقا: 12 مباراة في الزمالك أفضل من 10 مواسم بـ الأهلي

رضيعة حديثة الولادة تصارع الموت بعد حقنها بـ الهيروين على يد والدتها

كنا بنهزر.. الأم تكشف التفاصيل الكاملة لفيديو إجبارها على زحف السلم

النقيب يوضح تفاصيل وفاة 7 صيادلة بـ كورونا في أسبوع واحد بالغربية ..فيديو

أخبار الفن | حقيقة سيطرة حسام حبيب على أموال شيرين عبد الوهاب.. محمد رمضان يرد على عزت العلايلي.. وأحمد فلوكس يتصالح مع نيللي الشرقاوي

بسبب اسمها على الموبايل.. زوجة تنهار وتطلب الطلاق من زوجها

محتالة تستولي على 60 ألف دولار تبرعات بعد ادعائها الإصابة بالسرطان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضيعة حديثة الولادة تصارع الموت بعد حقنها بـ الهيروين على يد والدتها

مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات

محتالة تستولي على 60 ألف دولار تبرعات بعد ادعائها الإصابة بالسرطان.. تفاصيل