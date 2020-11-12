نشرة الخميس.. تعرف على حالة المرور بشوارع القاهرة

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية على كافة الأنحاء ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور .

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية ومتوسطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس .

وأشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق " وسط البلد وكوبري أكتوبر ، وصلاح سالم و الاتوستراد و كوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع القصر العيني"

أوضح المصدر بأن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلي طبيعية ، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب اى كثافات .