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حوادث

نشرة الخميس.. تعرف على حالة المرور بشوارع القاهرة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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كتب - محمد صبري
تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية على كافة الأنحاء ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور .

 

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية ومتوسطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس .

 

وأشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق " وسط البلد وكوبري أكتوبر ، وصلاح سالم و الاتوستراد و كوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع القصر العيني"

 

أوضح المصدر بأن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلي طبيعية ، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب اى كثافات .

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