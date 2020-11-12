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الرئيس السيسي: مصر ستكون دائما داعمة للشعب اليوناني

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:55 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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إسراء صبري
أعرب الرئيس السيسي، عن ترحيبه باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، موجها الشكر لرئيس البرلمان اليوناني لأنهم يوصلون صوت مصر لبرلمانات أوروبا.

وتابع الرئيس السيسي قائلا: "بشكركم على حفاوة الاستقبال والضيافة العظيمة خصوصا في ظل جائحة كورونا التي اجتاجت العالم".

واختتم الرئيس السيسي كلمته خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "ستجدون دائما مصر الصديقة الداعمة لكم وللشعب اليوناني، وتحياتي للشعب اليوناني الصديق".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول بحث دعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية لتعزيز قطاع الطاقة سواء على المستوى الإقليمي أو الوطني داخل مصر.



وأكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالتوقيع على ميثاقه من قبل دولة الأعضاء، والذي سيمثل محفلًا إقليميًا مهمًا في هذا الإطار.

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