لا تهاون.. الداخلية تضبط 5503 سائقين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.



وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (421) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية بمخالفة قرار الغلق وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5503) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وكذلك إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.