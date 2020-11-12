7.6 % زيادة فى أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2019 / 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصـاء اليــوم الخميس الموافــــق 12 / 11 / 2020 النشــــرة السنـويـة للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2019 /2020.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

3٬339 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالى للعام الجامعي 2019 /2020 مقابل 3٬104 ملايين

طالب عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 7٬6 ٪ .





الجامعات الحكومية والأزهر:

2٬442 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 73٬1٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2019 /2020، مقابل 2٬263 مليون طالب عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 7٬9 ٪.





28 جامعة تحتوى على529 كلية منها 288 كلية نظرية بها عدد 1٬902مليون طالب بنسبة 77٬9٪ ،





241 كلية عملية بها عدد 540٬094 طالب بنسبة 22٬1 ٪ من إجمالي الجامعات الحكومية والأزهر.

101٬540 عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام 2019/2020.





وعن الجامعات الخاصة:

207٬154 طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة يمثلون 6٬2٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2019/2020 مقابل 194٬659 طالب عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 6٬4٪.





26 جامعة تحتوي على 167 كلية منها 59 كلية نظـرية بعدد 53٬537 طالب بنسبة 25٬8٪،





108 كليلت عملية بعدد 153٬617طالب بنسبة 74٬2 ٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.

11٬811 عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام 2019 / 2020.





وعن المعاهد العليا الخاص 479٬144 طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 14٬4 ٪ من إجمالى طلاب التعليم العالي عام 2019/2020 مقابل 439٬946 طالب عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 8٬9٪. 9٬541 عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام 2019/2020.





الأكاديميات:

26٬047 طالب مقيدون بالأكاديميــات يمثلون 0٬8 ٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2019/2020، مقابل 33٬216 طالب عـام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 21٬6٪ .





2٬227عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام2019/2020.

● المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومي / خاص):

162٬096 طالبا مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 4٬9٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى عام 2019 /2020 مقابل 147٬616طالب عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 9٬8٪ .

2٬754 عضو هيئــة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة عام 2019 /2020.

● المعاهد المتنوعة الخاصة :

22٬841 طالب مقيدون بالمعاهد المتنوعة الخاصة يمثلون 0٬7٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام2019/2020 مقابل 25732طالب عام 2018 / 2019 بانخفاض قدره 11٬2٪.





308 أعضاء هيئة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة عام 2019/2020.