ميرهان حسين تستعد لأعياد الكريسماس





وظهرت ميرهان حسين في الصورة وهي تستعد للاحتفال بعيد الكريسماس وهي تقف أمام أشجار وألعاب الكريسماس.









وأحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.









وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع.

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.