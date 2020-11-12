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رياضة

القائمة الأفريقية تعيد حساب مسئولي الأهلي في إعارات الشباب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
موسيماني
موسيماني
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عبدالحكيم ابو علم
يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالقلعة الحمراء لحسم القائمة المحلية والأفريقية للموسم الجديد.

وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأهلي بسبب قرار إتحاد الكرة بتحديد مواعيد قيد الفترة الثانية من منتصف فبراير الي 15 مارس وبالتالي حرمان الأندية الأربعة المشاركة في البطولات القارية الجديد من دعم الصفوف في فترة الإنتقالات الشتوية، حيث يغلق الإتحاد الأفريقي القيد نهاية يناير .

وتسبب قرار كاف بزيادة قوائم الفرق ل40 لاعبًا في النسخة المقبلة بشكل استئنائي بسبب الظروف التي تحيط بالعالم بأسره والإجراءات الإستنائية لمواجهة فيروس كورونا ، في تغيير تفكير مسئولي الأهلي نحو الإعارات خاصة من فرق الشباب.

وقالت مصادر بالجهاز الفني أن هناك إتجاهًا بقيد 33 لاعبًا في القائمة الأفريقية بينهم 3 من فريق الشباب وترك ال7 مقاعد الباقية للاحتمال الصعب وهو إمكانية فتح القيد خلال شهر يناير .

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