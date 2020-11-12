شوبير يكشف عن عرض تركي لضم أحمد الشيخ

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي، تلقى عرضا من نادٍ تركي، للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "لا أعلم أي تفاصيل عن دخول أحمد الشيخ في صفقة تبادلية مع بيراميدز، لكن ما أعلمه هو أن اللاعب يمتلك عرضا تركيا".









وأضاف شوبير: "أحمد الشيخ يعاني من سوء حظ مع النادي الأهلي، لكننى واثق من إمكانياته الفنية، ومقتنع بأنه سينجح مع أي ناد سيذهب إليه".





وشارك أحمد الشيخ مع الأهلي في 29 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 آخرين.









وتبلغ القيمة التسويقية لـ أحمد الشيخ 800 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.