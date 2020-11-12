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حوادث

ضبط 150 طربة حشيش بصحراوى البحيرة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:44 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفي الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عنصريين إجراميين (لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة ، وترويجها على عملائهما.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,050,000) واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريبًا.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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