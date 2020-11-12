وزير الرى: الوضع آمن بجميع شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول على مستوى الجمهورية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري إجتماعًا مع القيادات التنفيذية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لمتابعة موقف المحطات التابعة للمصلحة ومدى جاهزيتها قبل موسم الأمطار والسيول.





وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد قامت برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة وذلك حتى إنتهاء موسم الأمطار والسيول.





وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة على مدار الساعة للاطمئنان على حالة المحطات، وإجراء أعمال الصيانة والعمرات اللازمة لها فى المواعيد المحددة، والإطمئنان على خطوط التغذية الكهربائية المغذية لهذه المحطات، وتوفير وحدات الطوارئ والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف وتوفير وسائل الإطفاء الذاتي وأعمال الحراسة للمحطات إستعدادًا لموسم الأمطار والسيول.



