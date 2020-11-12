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رياضة

قبل انطلاق المران.. مدحت عبد الهادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:44 م
مدحت عبد الهادي
مدحت عبد الهادي
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منتصر الرفاعى - ملك موسي
عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين.

يأتي هذا قبل انطلاق المران الذي يجرى حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وحرص خلالها مدحت عبد الهادي، على التحدث معهم في بعض النقاط الفنية التي ستنفذ خلال مران اليوم، من خلال الفقرات التدريبية التي سيقوم بها اللاعبين. 

وطالب عبد الهادي الجميع بمواصلة العمل بقوة، والتركيز وتنفيذ كل المطلوب، كما معتاد منهم دائما.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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