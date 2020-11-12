فصل الكهرباء عن مركز ببا لإجراء الصيانة.. اعرف المواعيد والمناطق





أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف ،أنه تقرر فصل التيار ،اعتبارًا من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهر يوم السبت القادم 14 نوفمبر الجاري ،عن مُغذي طحا البيشة مركز ببا ،وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية .





ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي،مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت"للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار .

إقرأ ايضا: فيها حاجة حلوة..8 أساتذة بجامعة بني سويف ضمن أفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2020

من ناحية أخري صرًح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف بأن العدد الإجمالى لطلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء قد وصل إلى 112 ألف و120طلبا،وذلك بعد أن تقدًم"اليوم الخميس" 225 مواطنا بطلبات تصالح،مشيرًا إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع،"بما فيها يومي الجمعة والسبت"،لتلقي طلبات المواطنين،خاصةبعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافيًا لتنتهى في 30 نوفمبر الجاري.

ووجًه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.







