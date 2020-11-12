هل أرسل الله أنبياء من الجن والطيور؟.. خالد الجندى يجيب

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى بعث رسل من الجن، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى،: " يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ".





وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم نزل لمخاطبة الجن والأنس، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى،: " فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ"، التي تخاطب الجن والأنس، موضحًا أن النبي –صلى الله عليه وسلم- بعث للجن والأنس، وما يؤكد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: "وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ".



