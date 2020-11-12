AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل أرسل الله أنبياء من الجن والطيور؟.. خالد الجندى يجيب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:55 م
خالد الجندي
خالد الجندي
Advertisements
محمد شحتة
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى بعث رسل من الجن، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى،: " يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ".

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم نزل لمخاطبة الجن والأنس، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى،: " فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ"، التي تخاطب الجن والأنس، موضحًا أن النبي –صلى الله عليه وسلم- بعث للجن والأنس، وما يؤكد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: "وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ".

وتابع، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ"، وهذا يعني أن الجن والطيور والحيوانات أمما أمثالنا، ويقول أيضًا: " وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ"، ويقول: " وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: الله انتقد محرفي العبادة عن مضمونها | فيديو

خالد الجندى: الله لا يسامح فى ظلم العباد حتى لو المظلوم ملحد.. فيديو

خالد الجندى للغرب: النبى محمد أغلى من أرواحنا.. فيديو

خالد الجندي: الإرهاب والضلال يوظف حب النبى سياسيا.. وعالم أزهري: المقاطعة تضر بنا أكثر من فرنسا.. فيديو

هل يصيب الأنبياء سوء| خالد الجندي يجيب .. فيديو

خالد الجندي: الدفاع عن النبي يكون بالحكمة والموعظة الحسنة.. ويجيب: هل يصيب الأنبياء سوء؟ والشحات العزازي: من يحفظ القرآن كأنما أوتى النبوة.. فيديو

ترشيحاتنا

النيابة العامة تكشف حقيقة فيديو إساءة شخص لـ والدته

لا للتعصب.. وكيل رياضة النواب يكشف موعد عودة الجماهير للمدرجات

مدرب دجلة يكشف عودة النادي الاهلي من أجل ضم بيكهام .. تفاصيل

بعد مشاركته في عمل إسرائيلي.. معلومات لا تعرفها عن حفيد عمر الشريف

حقيقة فيديو خطف إحدى السيدات من داخل سيارة بالقاهرة

لا للتعصب.. وزير الرياضة: الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والزمالك بشروط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل أحدث حلقات The Voice Senior.. صور

طفل يلقى مصرعه على يد عشيق والدته..والسجن 8 سنوات عقوبة الأم| صور

المنتخب الأولمبي بالزي الأبيض في مواجهة كوريا الجنوبية.. صور