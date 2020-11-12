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برلمان

نائب القائمة الوطنية بالمنيا: سأسعى لتمكين المرأة والاهتمام بالتعليم والصحة في المحافظة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:26 م
تمكين المراة
تمكين المراة
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عبد الرحمن سرحان
قال ناصر شعبان هدية، الفائز بعضوية مجلس النواب 2020 عن حزب مستقبل وطن فى محافظة المنيا ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، وأمين مساعد قطاع الأعمال في حزب مستقبل وطن، إنه سيسعى للتحرك لحل جميع مشكلات محافظة المنيا مشيرة إلى أن قضايا المرأة والشباب والتعليم والصحة في مقدمة أولوياتها.

وأضاف "ناصر"، إلى أن الدولة تواجه تحديات قوية في ثلاثة ملفات أساسية، التعليم والصحة والتطوير العمراني متمثلًا في القضاء على العشوائيات وبناء مدن جديدة تتيح التوسع أفقيًا، خاصة وأن جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة تدعم هذا التوجه لتوسيع رقعة العمران بدلًا من التوسع الرأسي الذي تسبب في ملايين مخالفات البناء.

وعن طموحاته داخل مجلس النواب، قال "ناصر شعبان هدية"، إن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ستكون من أولوياتي لأنها تمس حياة المواطن المصري لتحسين حالته، بجانب العمل على تعديل القوانين المعترض عليها المواطن مؤخرًا حتى يصبح أكثر تفاعلا مع الدولة.

وأشار أمين مساعد قطاع الأعمال في حزب مستقبل وطن، إلي أن، ملف الصحة والتعليم في المحافظة سيحتاج إلى مجهود دائم ومتواصل مع الوزراء المعنيين بهذا الملف وهو في مقدمة اولوياته.

وأوضح ناصر شعبان هدية، الفائز بعضوية مجلس النواب 2020 عن حزب مستقبل وطن فى محافظة المنيا ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، بأنه سيتم استكمال العمل في إيجاد فرص العمل المناسبة بالتعاون مع القطاع الخاص، مع تشجيعهم على الرياضة واستمرار عمل دورات كرة القدم والأنشطة الرياضية الأخرى.

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