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توك شو

بوسي عن تصريحات والدها: جوايا نار ومش هينفع أغلط

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:28 م
بوسي
بوسي
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هاني حسين
كشفت المطربة بوسي،  كواليس أزمتها الاخيرة مع والدها، قائلة "حتى لو جوايا نار مش هينفع أغلط عشان هو أبويا".

وأضافت بوسي في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "انا لو بنت عاقة مكنش هيكون عندي 15 سنة وأطلب من أمي اني اشتغل عشان أشيل من عليها الحمل".

وتابعت بوسي: "كنت عيلة ونزلت اشتغل عشان اشيل من على أمي شوية.. أنا اتولدت وأبويا مش موجود في حياتي وأبويا طلق امي وهيا حامل فيا".

وأكملت بوسي:" أنا شفت بلاوي مفيش راجل بشنبات يتحملها.. تعرضت لمشاكل قاسية في حياتي حتى  من أقرب الناس ليا.. أنا شخصية قوية منذ الصغر ولن أجعل أي موقف يؤثر في بشكل كبير، ومفيش حاجة تقدر تكسرني".

وأردفت بوسي: "ممكن أكون بعدت عن الله ومكنتش ملتزمة في صلاتي بشكل كبير وخلال أزمتي اقتربت من الله سبحانه وتعالى".

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